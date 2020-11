Covid-19: Wiederum neue Höchstwerte gemeldet

Bukarest (ADZ) - 203 mit dem Coronavirus infizierte Personen verstarben am Dienstag, 196 von ihnen litten an Vorerkrankungen. Das jüngste Opfer war zwischen 20 und 29 Jahren alt; drei weitere zwischen 30 und 39, fünf zwischen 40 und 49, 31 zwischen 50 und 59 und 48 zwischen 60 und 69 Jahren alt. Zwischen 70 und 79 waren 57 der Verstorbenen, älter als 80 Jahre waren 58 von ihnen.



Auch die Intensivstationen melden mit 1092 belegten Betten einen neuen Höchstwert, insge-samt wurden am Dienstag 12.687 Covid-Patienten in den Spitälern behandelt. Die Anzahl der Neuinfektionen blieb mit 9799 (38.863 Tests/25,21 Prozent positiv) weiter unter der am 6. November überschrittenen 10.000-Marke.



Der Landkreis Hermannstadt/Sibiu weist derzeit mit 7,19 laut Kristenstab den höchsten Inzidenzwert auf, 20 weitere Kreise befinden sich demnach im „Roten Szenario“. Laut Berechnungen des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) gilt dies für 33 von 42 Kreisen.