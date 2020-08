Covid-19: Zahl aktiver Fälle steigt auf 25.725

Bukarest (ADZ) – Am 170. Tag seit dem ersten bestätigten Corona-Fall in Rumänien wurden bei insgesamt 1.478.056 Tests 68.046 Infektionen nachgewiesen. 31.920 Infizierte wurden als wieder geheilt erklärt, 7497 Personen ohne Symptome aus den Krankenhäusern entlassen. 2904 Personen, die zuvor positiv getestet wurden, starben im Inland, 123 rumänische Staatsbürger im Ausland. Damit betrug die Anzahl aktiver Fälle gestern 25.725, davon werden 7431 in den Krankenhäusern behandelt, 473 davon in den Intensivstationen. 44 Patienten verstarben von Donnerstag auf Freitag, im gleichen Zeitraum wurden 1415 Neuinfektionen registriert.



Von den 27.787 Tests, deren Resultate gestern veröffentlicht wurden, wurden 9475 auf eigenen Antrag durchgeführt, weitere 611 bestätigten ein früheres positives Testergebnis.

Vaslui verzeichnete in den letzten sieben Tagen 80 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, gefolgt von Argeș mit 76 und Prahova mit 62 Neuinfektionen.