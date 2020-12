Covid-19: Zahl der aktiven Fälle sinkt

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der aktiven Fälle ist stetig im Sinken begriffen: Lag der Höhepunkt am 27. November bei 120.307 Fällen, wurden vom Sonntag auf Montag landesweit 85.313 Fälle verzeichnet, davon 3252 Neuinfektionen. Bei nur 8059 Tests ist die Rate der positiven Ergebnisse mit 40,45 Prozent jedoch erschreckend hoch. Was die Inzidenzwerte betrifft, liegt Bukarest mit 6,9 Neuinfektionen pro 1000 Einwohner, kumuliert über 14 Tage vor Konstanza und Ilfov (beide 6,49) immer noch an der Spitze. Hingegen liegen mittlerweile 28 Kreise unter 3, sieben davon sogar unter 2. Die niedrigsten Inzidenzzahlen verzeichnen derzeit Gorj und Harghita (beide 0,91).



Am vergangenen Wochenende starben 169 Menschen an Covid-19, am Montag 109. Die Zahl der Intensivpatienten bleibt mit 1288 am Samstag, 1289 am Sonntag und 1287 am Montag hoch. Die größte Zahl an Neuinfektionen am Montag registrierte Bukarest mit 556 Fällen, gefolgt von Konstanza mit 303 und Argeș mit 166.