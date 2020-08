Covid-19: Zahl der Intensivpatienten auf 419 gestiegen

Bukarest (ADZ) - Am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag wurden 2300 Neuinfektionen mit Covid-19 festgestellt, 585 wurden als geheilt entlassen, 70 sind verstorben. Von Sonntag auf Montag gab es 823 Neuinfektionen – die Tendenz ist seit Ende Juli fallend; 158 wurden als geheilt entlassen, 19 sind verstorben, alle mit Begleiterkrankungen.

Die Zahl der aktiven Fälle beträgt 19.020, in Krankenhäusern behandelt werden 7660, davon 419 auf Intensivstationen, mit steigender Tendenz. Hotspots sind Bukarest mit 120 neuen Fällen von Sonntag auf Montag, gefolgt von Argeş mit 96 und Galaţi mit 62. Derzeit befinden sich 5143 Infizierte in häuslicher, 4538 in institutionalisierter Isolation. Weitere 17.675 stehen unter häuslicher, 179 unter institutionalisierter Quarantäne.



Seit Beginn der Pandemie verzeichnete Rumänien 54.009 Fälle, 27.750 gelten als geheilt, 4807 wurden als asymptomatisch nach 10 Tagen entlassen, 2432 sind verstorben.