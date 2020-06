Covid-19: Zahl der Neuinfektionen sank leicht

Bukarest (ADZ) - Seit der erstmaligen Bestätigung einer Infektion mit SARS-CoV-2 in Rumänien am 26. Februar sind 121 Tage vergangen – seitdem wurden 675.382 Tests auf das neuartige Virus durchgeführt. Das entspricht 33,56 durchgeführten und 1,28 positiven Tests pro 1000 Einwohnern.

11.824 Tests wurden von Donnerstag auf Freitag durchgeführt, wobei 411 Neuinfektionen festgestellt wurden. Das bedeutet, dass 3,48 Prozent der Tests positiv waren, am Vortag lag dieser Prozentsatz mit 3,66 Prozent etwas höher. Die Gesamtzahl steigt damit auf 25.697 bestätigte Infektionen.

Vierzehn mit dem Coronavirus infizierte Personen starben von Donnerstag auf Freitag, damit sind insgesamt 1579 Todesopfer zu beklagen.

Die Zahl der als geheilt geltenden Personen war diese Woche sprunghaft angestiegen: Von 120 am Montag auf 515 am Donnerstag. Gestern sank die Zahl wieder auf 275. 186 Personen wurden intensivstationär behandelt – am Vortag waren es noch 199 gewesen.