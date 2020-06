Covid-19: Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter

Bukarest (ADZ) - Eine erfreuliche Tendenz zeigt sich bei der Zahl der Neuinfektionen: Nachdem am 25. Juni mit 460 so viele wie seit Ende April nicht mehr verzeichnet wurden, sinkt die Zahl seitdem abermals – gestern waren es 269 Fälle. Allerdings wurden von Sonntag auf Montag im Vergleich nur sehr wenige Tests durchgeführt (4779), und der Anteil positiver Tests war mit 5,63 Prozent recht hoch. Insgesamt wurden bis gestern 26.582 Infektionen nachgewiesen.

In Suceava beträgt die Zahl der registrierten Infektionen inzwischen 4002, es folgen Bukarest mit 3071 und Kronstadt/Bra{ov mit 1437 Fällen.

Einen starken Zuwachs an Neuinfektionen innerhalb der letzten zwei Wochen verzeichneten außerdem die Kreise Arge{ (405), Jassy/Iași (243) und Vrancea (240).

An Todesopfern wurden von Samstag auf Sonntag 23, am Folgetag 22 verzeichnet – eine so hohe Zahl bildet seit Mitte Mai eher die Ausnahme. Insgesamt kostete die Corona-Pandemie bislang 1634 Personen hierzulande das Leben.