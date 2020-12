Covid-19: Zahl der Todesopfer leicht rückläufig

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist im Vergleich zum Vortag leicht zurückgegangen, ebenso die der Toten, nur die Zahl der Intensivpatienten steigt weiterhin an. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 7067 neue Fälle registriert (22,48 Prozent von 31.437 Tests). Von 91.480 aktiven Fällen werden 12.251 im Krankenhaus behandelt, 1288 auf Intensivstationen, davon 358 intubiert; 127 Patienten verstarben. Insgesamt forderte die Coronavirus-Pandemie in Rumänien bereits 12.948 Opfer.



Zum Vergleich: In der Vorwoche lag das Mittel an täglichen Neuinfektionen bei 6006 Fällen. Alle Kreise mit Ausnahme von Harghita und Sălaj verzeichneten über 200 Neuinfektionen täglich. In keinem der Kreise wurde ein Zuwachs von mehr als 50 Prozent in den letzten sieben Tagen registriert. Für 13 Kreise wurde eine mindestens 30-prozentige Abnahme vermerkt. Es handelt sich um: Sălaj, Maramuresch, Hermannstadt, Covasna, Sathmar, Harghita, Mehedinți, Tulcea, Dolj, Vâlcea, Prahova, Kronstadt und Botoșani.