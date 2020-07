Covid-19: Zahlen zeigen weiter bedenkliche Tendenz

Bukarest (ADZ) - Bis Mittwoch stieg die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen auf insgesamt 27.296 Fälle. In 24 Stunden wurden 326 neue Fälle registriert, das entspricht 2,59 Prozent der 12.585 in diesem Zeitraum durchgeführten Tests. 16 weitere Todesopfer sind zu beklagen, insgesamt nun 1667. Die Zahl der aktiven Fälle stieg weiter leicht an auf 6315, ebenso die Zahl derer, die intensivstationär behandelt werden – auf nunmehr 222.

Laut Zahlen des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit (INSP) – für den Zeitraum bis zum 28. Juni – litten 93,9 Prozent der Verstorbenen, die mit dem Virus infiziert waren, an einer Vorerkrankung: am häufigsten an Herz-Kreislauf-Problemen (64,9 Prozent), Diabetes (30,5 Prozent) oder neurologischen Erkrankungen (22,1 Prozent). Ihr Durchschnittsalter betrug 69 Jahre, das der Infizierten 48 Jahre. Der Anteil an Männern unter den Infizierten lag bei 44,4 Prozent, unter den Verstorbenen bei 59 Prozent.