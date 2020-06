Covid-19: Zahlreiche Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) - Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 460 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert – zuletzt war dieser Wert am 22. April derart hoch gewesen. Der bisherige Höchststand wurde am 11. April mit 532 Neuinfektionen verzeichnet, der niedrigste Stand seitdem am 2. Juni mit 119 Neuinfektionen. Damit sind insgesamt in Rumänien 25.286 Infektionen bekannt, 17.906 Menschen gelten als geheilt.

Abgenommen hat dagegen die Zahl der aktiven Fälle: Sie sank von 5880 auf 5815. Hier wurde die höchste Zahl (7734) am 29. April verzeichnet, am wenigsten aktive Fälle waren seitdem am 8. Juni bekannt (4444).

199 Erkrankte bedürfen momentan intensivstationärer Behandlung. Zehn Personen, die positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet worden waren, verstarben vom 24. auf den 25. Juni, damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 1565.

In Quarantäne befinden sich derzeit 1149 Personen, weitere 72.658 sind in häuslicher Isolation unter medizinischer Beobachtung.