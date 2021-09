Covid-19: Zwei Kreise im roten Szenarium

Bukarest (ADZ) – Nachdem am 14. September die Marke von 3000 und am 16. September die Marke von 4000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden überschritten wurde, wurden bereits am Samstag, den 18. September, 5388 neue Infektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Am Montag waren 952 Covid-Patienten auf den Intensivstationen – fast 100 mehr als am Vortag. Kreis Sathmar (Inzidenz: 3,28/1000 Ew./14 Tage) und Ilfov (3,06) sind im roten Szenarium. Am Wochenende verstarben 155, bis Montagmittag weitere 78 Personen nach einer Infektion mit dem Coronavirus.