Covid-19: Zwölf Kreise im roten Szenario

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag sind bereits 12 Landkreise im roten Szenario (Inzidenzwert von über 3 Infizierten pro 1000 Einwohnern) angekommen. Führend ist Ilfov mit 7,91, gefolgt von Bukarest (6,5), Temesch (6,14), Klausenburg (5,47) und Kronstadt (4,98). 25 Kreise liegen noch unter 3 und nur 5 Kreise unter 1,5.



Was den Fortschritt der Impfkampagne betrifft, erhielten bis Mittwoch 9,48 Prozent der Bevölkerung die erste Dosis und 4,42 Prozent die zweite.



Am Donnerstagmittag wurden 6651 Neuinfektionen (bei 30.233 durchgeführten PCR-Tests und 11.746 Antigen-Tests, Positivrate insgesamt 15,84 Prozent) und 71.867 aktive Fälle gemeldet. 12.336 Personen werden in Krankenhäusern behandelt, davon benötigen 1348 Intensivtherapie. 140 Personen sind in den letzten 24 Stunden verstorben. Die Inzidenzrate für Kinder ist stark am Steigen: Am Donnerstag waren von 6651 Neuinfizierten 221 Kinder von 0 bis 9 Jahren und 349 von 10 bis 19 Jahren. Führend ist die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen mit 1129 Neuinfizierten.