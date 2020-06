Covid: Behörden appellieren an Bevölkerung

Bukarest - Infolge der am Sonntag bestätigten höchsten Zahl von Covid-19-Neuinfektionen der letzten vier Wochen haben die Behörden eindringlich an die Bevölkerung appelliert, Schutz-, Verhaltens- und Hygiene-Vorkehrungen strengstens einzuhalten: Nasen-Mundschutz-Pflicht in allen öffentlichen geschlossenen Räumen, der geltende 2-Meter-Mindestabstand zwischen Personen sowie möglichst häufiges Händewaschen seien ein Muss, um eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, ohne erneut auf drastische Einschränkungen zurückgreifen zu müssen, teilte der Krisenstab der Regierung in einer Presseerklärung mit.