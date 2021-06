Covid-Impfung: Bezahlter Urlaubstag als Belohnung

Bukarest (ADZ) – Personen, die sich gegen Covid-19 impfen lassen, erhalten für jede Impfdosis einen zusätzlichen bezahlten Urlaubstag. Das dementsprechende Gesetzesprojekt wurde am Dienstag von der Abgeordnetenkammer angenommen. Für die Impfung von Minderjährigen erhält ein Elternteil einen zusätzlichen Urlaubstag, ausgenommen sind Personen, die am Arbeitsplatz geimpft werden.



Rumänien schließt sich damit einer Reihe von Staaten an, die dem abnehmenden Tempo der Impfkampagne mit ähnlichen Anreizen entgegenzuwirken versuchen.



Bis zum Dienstagabend hatten in Rumänien 24,41 Prozent der Bevölkerung mindestens eine, weitere 23,39 Prozent beide Impfdosen erhalten. Aufgrund der höheren Ansteckungsgefahr bei der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus wäre es nötig, dass rund 85 Prozent der Bevölkerung immun seien, damit auch nicht-immune indirekt geschützt werden, so die Schätzung von Carsten Watzl, dem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.