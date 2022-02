Covid-Neuinfektionen sinken leicht

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch wurden 27.346 Neuinfektionen gemeldet, wobei die Rate positiver Tests mit 28,88 Prozent erstmals seit 22. Januar unter 30 Prozent lag. Die Anzahl der Spitalspatienten lag mit 11.324 zum zweiten Mal in Folge niedriger als am Vortag, und die Intensivstationen verzeichnen erstmals seit Anfang des Jahres keine steigenden Zahlen. 950 der 1120 Schwerkranken sind nicht geimpft. 171 Personen verstarben nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, fünf vorher Verstorbene wurden nachgetragen.