Covid-Schnelltests bald in Apotheken

Bukarest (ADZ) – In Kürze können Antigen-Schnelltests in Apotheken fachgerecht, billig und für alle Bürger zugänglich durchgeführt werden. Der Gesetzesrahmen hierfür wurde bereits geschaffen, teilt Gesundheitsminister Vlad Voiculescu gegenüber news.ro mit. Die Teilnahme für Apotheken ist freiwillig und setzt geeignete Räumlichkeiten voraus. Die positiven Fälle werden gemeldet, vom Hausarzt betreut und über die Isolationspflicht informiert. Die Maßnahme soll das Testen in Massen sowie die korrekte Anwendung der Tests garantieren.