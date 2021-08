Covid-Welle 4: mehr Intensivbetten für Kinder

Bukarest (ADZ) – Die Vorbereitungen auf die anrollende vierte Welle der Coronavirus-Epidemie laufen auf Hochtouren, so Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă und Staatssekretär Raed Arafat auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf der Behandlung von Kindern und Jugendlichen, die von der Delta-Variante in größerem Ausmaß betroffen sind. Derzeit gibt es auf nationalem Niveau 110 Intensivtherapiebetten für Kinder und 340 für Erwachsene. Die Kapazität letzterer könne bis auf 1600 erhöht werden. Im Notfall könnten auch Kinder in Intensivstationen für Erwachsene behandelt werden, die Ventilatoren lassen sich anpassen. In den Intensivstationen wurden Kontrollen im Hinblick auf Funktionalität und Brandsicherheit der Sauerstoffanlagen durchgeführt und teilweise Sauerstoffdruck-Alarmsysteme installiert.



Dem schlimmsten Szenario des Instituts für öffentliche Gesundheit zufolge könnte es Ende September bis zu 4000 tägliche Neuinfektionen geben. Ein nationaler Lockdown käme jedoch nicht mehr infrage.