Crevedia: Weiteres Brandopfer stirbt

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der Opfer der Tankstellenexplosion vom 26. August in Crevedia ist auf sechs gestiegen, nachdem ein im deutschen Lübeck behandelter Patient seinen Verletzungen erlag. Indes ist ein weiteres Brandopfer, ein nepalesischer Mitarbeiter der illegal betriebenen Flüssiggas-Abfüllstation, aus Deutschland in ein Krankenhaus in Temeswar verlegt worden. Nach der Reihe von Explosionen in Crevedia wurden rund 50 Patienten, vor allem Feuerwehrleute, in Rumänien und anderen europäischen Ländern stationär behandelt.