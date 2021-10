Cseke: Gipfel von Welle vier ist noch nicht erreicht

Bukarest (ADZ) – Rumänien hat den Gipfel der Corona-Welle vier immer noch nicht erreicht, erklärte Interims-Gesundheitsminister Cseke Attila nach den erneuten Rekordzahlen an Neuinfektionen, Intensivpatienten und Toten am Dienstag gegenüber dem Sender TVR. „Leider sind wir noch nicht einmal am Plateau angekommen”, an dem die Zahlen stagnieren, um dann zu sinken, es gebe stattdessen weiterhin eine steigende Tendenz. Der Druck, der auf dem Gesundheitssystem lastet, sei „riesig”. Täglich müssten um die 15.000 Infektionsfälle verkraftet werden, am Dienstag waren es fast 19.000.



Befragt zu Prognosen, meinte Cseke, diese seien mit einem gewissen Vorbehalt zu betrachten. Eine Prognose sagte das Plateau für Mitte Oktober voraus, „wir sehen, da sind wir noch nicht angekommen”, die andere einige Wochen später. Auf die Frage, ob die Welle vier bis Jahresende vorbei sei, meinte er: „Ja, nur leider ist das Jahresende noch sehr weit weg und bis dahin der Druck enorm”. In Bezug auf die Durchsetzung der Einschränkungen bemerkte Cseke, „das Kontrollsystem könnte besser funktionieren”. Und: Rumänien sei anfällig für weitere Wellen, solange die Impfrate nicht mindestens 60 bis 70 Prozent erreiche.