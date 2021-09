Cseke: Vierte Welle steiler und brutaler

Bukarest (ADZ) – Die vierte Covid-19-Welle steigt steiler und schneller an als die bisherigen und mit schwerwiegenderen Auswirkungen, so Interims-Gesundheitsminister Attila Cseke. Die zum Höhepunkt der letzten Welle zugewiesenen 1612 Intensivtherapiebetten könnten diesmal nicht ausreichen, warnte er am Dienstag auf Antena 3. Seit Übernahme seines Mandats vor 10 Tagen musste die Intensivbettenzahl bereits von 630 auf über 1000 erhöht werden. Als nächste Etappe sei eine rasche stufenweise Erhöhung auf 1522 Intensivbetten geplant.