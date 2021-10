Cseke: Zertifikatspflicht für medizinisches Personal

Bukarest (ADZ) – Mehrere Minister werden in ihrer Eigenschaft als Parlamentarier das Gesetzesprojekt im Eilverfahren unterstützen, das die Einführung des grünen Zertifikats für Mitarbeiter in öffentlichen und privaten Krankenhäusern als Basis für ihre Berufsausübung vorraussetzt, hat Interims-Gesundheitsminister Cseke Attila am Dienstag für den Folgetag verkündet. Für den Fall der Zuwiderhandlung wird der Arbeitsvertrag für 30 Tage suspendiert und anschließend aufgelöst (die ADZ hat am 29. und 30. September berichtet). „Weil die Regierung jetzt interimär ist, werden wir das Projekt als legislative Initiative vorantreiben”, erklärte Cseke.



Das Projekt sieht vor, dass Krankenhauspersonal, aber auch Angestellte in den Inspektoraten für Notfallsituationen und Flugrettung, zuständig für die Flugzeuge und Hubschrauber des Rettungsdienstes SMURD, sowie des Innenministeriums, einschließlich unterstellter Institutionen, verpflichtet sind, sich auf eigene Kosten auf Covid-19 testen zu lassen, sofern sie keine vollständige Impfung oder eine im vorgesehenen Zeitraum durchgemachte Infektion nachweisen können. Das Gesetzesprojekt wurde im Gesundheitsministerium vorbereitet.