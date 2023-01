Cyber-Attacke auf „bodedemisia.ro“-Webseite

Bukarest (ADZ) - USR-Chef Cătălin Drulă hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die von der Oppositionspartei am Vortag ins Netz gestellte Webseite bodedemisia.ro, auf der die Bürger ihrer Forderung nach dem Rücktritt des plagiatsüberführten liberalen Innenministers Lucian Bode Nachdruck verleihen können, von einem massiven Cyber-Angriff visiert worden ist. Es habe sich um eine DDoS-Attacke (Distribu-ted Denial of Service) gehandelt, sagte Drulă, der allen Teilnehmern dankte, die „trotz dieser widrigen Umstände“ die Ausdauer gehabt hätten mitzumachen, um so den Druck auf den angeschlagenen Innenminister zu erhöhen.