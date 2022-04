Cyberangriff legt Internetseiten kurzzeitig lahm

Bukarest (ADZ) – Mehrere Online-Angebote staatlicher Einrichtungen in Rumänien sind am Freitag durch sogenannte DDoS-Cyberattacken blockiert worden. Betroffen waren unter anderen die Internetseiten der Regierung, des Verteidigungsministeriums und der Grenzpolizei, aber auch der Eisenbahngesellschaft CFR Călători. Die Behörden erklärten, dass nur der Zugang der Internetnutzer zu den Seiten ausfiel, die Informationssysteme dahinter aber nicht.



Die Angriffe beanspruchte die pro-russische Hackergruppe Killnet und gab als Motiv die Erklärung von PSD-Chef Marcel Ciolacu, dass Rumänien zur Lieferung von Waffen an die Ukraine bereit sei, an.