Daea: kein Appetit auf Insektenmenü

Bukarest (ADZ) - „Esst kein Grillen-Mehl!” – „Lasst die Grillen zirpen, wo sie sind!” – „Wir essen Krautwickel, Würste und Hühnereier”. Mit diesen Aufrufen outete sich Landwirtschaftsminister Petre Daea am Wochenende in einem TV-Interview nicht nur als traditioneller Gourmet, sondern auch als vehementer Verweigerer der in der EU jüngst zugelassenen Lebensmittel aus Insekten als wertvolle Proteinquellen: gefrorene, getrocknete oder pulverisierte Hausgrillen (seit diesem Februar), Mehlwürmer und Wanderheuschrecken (seit vergangenem Juli und November).