Dan Barna mit großer Mehrheit erneut USR-Chef

Bukarest (ADZ) - Dan Barna ist per elektronischem Wahlsystem mit einer Mehrheit von 65,75 Prozent erneut zum Präsidenten der USR gewählt worden. Das Ergebnis wird offiziell auf einem Parteitag am 15. September in Temeswar bestätigt werden, wo auch die neuen Mitglieder des Landesvorstands der USR gewählt werden sollen. Barna ist 2017 zum ersten Mal an die Spitze seiner Partei getreten, die vor allem in den letzten zwei Jahren ein schnelles Wachstum erlebt hat und mittlerweile 16.000 Mitglieder und 550 Filialen zählt.