Dan kündigt Finanzprüfung der Verwaltung an

Bukarest (ADZ) - Der designierte Bürgermeister der Hauptstadt, Nicuşor Dan, hat am Montagabend bekannt gegeben, er werde nach seiner offiziellen Vereidigung eine Finanzprüfung der Lokalverwaltung in die Wege leiten. Dan plant, dafür ein Unternehmen zu beauftragen, das die Rechnungsprüfung des Rathauses und der untergeordneten Institutionen durchführen solle. Mit Ergebnissen sei aber erst in einigen Monaten zu rechnen. Eine Übersicht über die finanzielle Situation der Lokalverwaltung solle aber bereits nächste Woche vorliegen. Außerdem habe er vor, so Dan, den Leiter der Justizdirektion im Bürgermeisteramt Bukarest zu entlassen.