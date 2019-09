Dăncilă entlässt der ALDE angehörende Staatssekretäre

Bukarest (ADZ) - Premierministerin Viorica Dăncilă hat Ende vergangener Woche mehrere Staatssekretäre des ehemaligen Koalitionspartners ALDE entlassen bzw. deren Kündigungen abgesegnet. Ebenso hat die stellvertretende Generalsekretärin der Regierung, Ioana-Andreea Lambru, ihr Amt niedergelegt. Am Freitag hat auch die ALDE offiziell bekannt gegeben, dass der neue Senatschef Teodor Meleșcanu sowie die drei von der Regierungschefin designierten Minister, Grațiela Leocadia Gavrilescu, Ion Cupă und Alexandru Ștefan Băișanu, aus der Partei ausgeschlossen wurden.



Noch am Wochenende erfolgte ein Schlagabtausch zwischen ALDE-Chef Călin Popescu-Tăriceanu und Meleșcanu. Tăriceanu warf den vier ehemaligen Parteimitgliedern vor, sich „für eine Regierung, die nur noch einige Tage zu leben hat“, verkauft zu haben. Senatschef Meleșcanu beschuldigte seinerseits Tăriceanu, „die ALDE zu verkaufen, um sich zu retten“. Der ALDE-Chef kündigte auch an, bis Ende des Jahres einen Parteitag abhalten zu wollen.