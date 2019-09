Dăncilăs Treffen mit US-Vize Pence geplatzt

New York/Bukarest (ADZ) - Das von Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă (PSD) vor ihrer Abreise in die Vereinigten Staaten angekündigte Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence ist geplatzt – wobei unklar bleibt, ob der US-Vize die Begegnung überhaupt jemals bestätigt hat. Der PSD-nahen Presse zufolge soll Pence das Treffen angeblich wegen seines übervollen Terminkalenders abgesagt haben; die unabhängige Presse brachte jedoch in Erfahrung, dass der Termin bis zu Dăncilăs Abreise nie offiziell bestätigt worden war – was die Regierungschefin offenkundig nicht daran hinderte, ihn trotzdem in ihrem Programm anzuführen.