Frankreich sichert Region auch mit Flugzeugträger

Paris (ADZ) – Der Flugzeugträger Charles de Gaulle werde südlich des Schwarzen Meeres Stellung beziehen. Das sagte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly dem Nachrichtensender BFMTV. Der Flugzeugträger und sein Geleitschutz haben bereits Zypern verlassen und hielten Kurs auf ein Einsatzgebiet im Mittelmeer, damit die auf dem Schiff stationierten Rafale-Jets und AWACS-Maschinen Luftpolizei- und Aufklärungsmissionen in nördlicher Richtung hin zu Rumänien fliegen können, so die Ministerin. Es geht um Luftraumüberwachung und – unterstrich Parly ausdrücklich – Abschreckung.



Die atomkraftbetriebene Charles de Gaulle ist das Flaggschiff der französischen Marine und war bislang im Rahmen der Clémenceau-Mission zur Terrorismusbekämpfung im Irak und Syrien eingesetzt – man habe aber für die neue Situation umdisponieren müssen, erklärte Parly.

Die französische Verteidigungsministerin wird am Sonntag in Rumänien die hier stationierten französischen Soldaten besuchen, teilte sie auf Anfrage von France Info mit. Frankreich schickt im Rahmen der schnellen Eingreiftruppe der NATO rund 500 Soldaten und Militärtechnik nach Rumänien. Truppenverbände des Bataillons sind bereits eingetroffen.