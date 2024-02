AUR erstattet Strafanzeige gegen Staatschef Johannis

Bukarest (ADZ) - Der AUR-Abgeordnete Dan Tanasă hat am Dienstag bei der Generalstaatsanwaltschaft Strafanzeige gegen Staatspräsident Klaus Johannis sowie den Präsidialrat George Duhan erstattet, denen er angesichts der unter Verschluss stehenden Reisekosten des Staatsoberhauptes Amtsmissbrauch, Amtsanmaßung, Veruntreuung und Unterschlagung vorwirft. Die Auslandsreisen des Staatschefs, der in letzter Zeit zunehmend auf gecharterte Luxus-Jets setzte, hatten im letzten Jahr wiederholt für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Der AUR-Politiker forderte deswegen nun von der Generalstaatsanwaltschaft „eine eingehende Prüfung“ der Kosten von Johannis’ Afrika-, Südamerika- und Asien-Tour – es gelte zu eruieren, ob das geltende Recht für Anschaffungen aus öffentlicher Hand eingehalten worden sei, da „diese Auslandsreisen eher wie Luxus-Urlaube“ angemutet hätten, teilte die rechtsnationale Oppositionspartei in einer Presseerklärung mit.



Seinerseits stellte der AUR-Abgeordnete klar, dass „selbst die Präsidialkanzlei gewisse Kosten zu rechtfertigen“ habe – sollte der Staatschef dies nicht nachvollziehen können, so hätten dies zumindest seine Mitarbeiter zu tun, so Tanasă.