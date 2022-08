Demo vom 10. August 2018: „Declic“ will Aufklärung

Etwa hundert Demonstranten haben sich am Mittwoch auf dem Protest der Bürgerorganisation „Declic“ auf der Piața Victoriei versammelt, um mit dem Slogan „Nicht vergessen, nicht vergeben“ und einem rosa Elefanten an die Ereignisse vom 10. August 2018 zu erinnern. Der Elefant, seinerzeit zum Anlass einer Verfahrenseinstellung realisiert, wurde dort in einer symbolischen Geste „vergast“. | Foto: Agerpres