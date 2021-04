„Der 1. Juni wird kein Tag der totalen Lockerung sein“

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis hat am Donnerstag vor dem Hintergrund der von Regierungschef Florin Cîțu (PNL) ab Juni in Aussicht gestellten Corona-Lockerungen vor allzu hohen Erwartungen gewarnt: Der 1. Juni werde keineswegs der Tag sein, an dem die „totale Lockerung“ eingeläutet wird, sondern stelle lediglich den Zeitpunkt dar, zu dem die Regierung eine erste Einschätzung über mögliche Lockerungen bekannt geben werde. Letztere könnten ausschließlich schrittweise, je nach Stand der Neuinfektionen, erfolgen, stellte das Staatsoberhaupt klar. Er hoffe sehr, dass dies eventuell im Sommer der Fall sein werde und die Bürger sich dementsprechend einen erholsamen Urlaub gönnen könnten, fügte Johannis hinzu.



Auch Premier Cîțu trat wenig später vor die Presse und hob seinerseits hervor, dass „die Rückkehr zur Normalität“ ab Juni keine „hundertprozentige“ sein wird. So werde die Nasen-Mundschutzpflicht zum 1. Juni wohl nicht aufgehoben, da es dafür höchstwahrscheinlich noch zu früh sein dürfte. Die „Rückkehr zur Normalität“ könne letzten Endes einzig der Impfschutz gewährleisten, sie sei folglich vom Erfolg der laufenden Impfkampagne bedingt, so Cîțu.