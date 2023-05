Deutscher Bundespräsident auf Staatsbesuch in Rumänien

Bukarest (ADZ) - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unternimmt ab dem heutigen Mittwoch einen dreitägigen Staatsbesuch in Rumänien. Der Bundespräsident wird zunächst von seinem rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis mit militärischen Ehren empfangen; nach der einschlägigen Unterredung und darauffolgender gemeinsamer Pressekonferenz führt Steinmeier im Anschluss politische Gespräche mit Noch-Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL), Kammerpräsident Marcel Ciolacu (PSD) und Senats-Interimspräsidentin Alina Gorghiu (PNL). Geplant ist zudem ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern, wie die deutsche Botschaft in Bukarest in einer Presseerklärung mitteilte.



Am zweiten Tag seines Rumänien-Aufenthalts besucht der deutsche Bundespräsident gemeinsam mit Staatschef Johannis sodann Hermannstadt und eine Kirchenburg in Siebenbürgen. Anschließend reist Steinmeier weiter nach Temeswar, der europäischen Kulturhauptstadt 2023, wo er am Abend einem Konzert in der Philharmonie beiwohnt.



Am Freitag besucht der Bundespräsident schließlich gemeinsam mit Bürgermeister Dominic Fritz die Stadt Temeswar – vorgesehen sind u. a. ein Besuch der Lenau-Schule sowie ein Treffen mit Vertretern der deutschen und jüdischen Minderheit.



Mit seiner Reise nach Bukarest, Hermannstadt und Temeswar wolle der Bundespräsident die vielfältigen bilateralen Beziehungen, gute Zusammenarbeit und enge Partnerschaft zwischen Deutschland und Rumänien in EU und NATO sowie die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine würdigen, hob die deutsche Botschaft in ihrer Pressemitteilung hervor. Begleitet wird Steinmeier auf seiner Rumänien-Tour von der Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann, sowie einer Delegation von Abgeordneten, Wirtschaftsvertretern und Kulturschaffenden.