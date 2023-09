Deutscher vermisst nach Bootsunfall im Donaudelta

Tulcea/Mila 23 (ADZ) – Ein deutscher Tourist wird seit Sonntagmittag im Donaudelta gesucht. Der 30-Jährige gilt nach einem Bootunfall mit 20 Personen als vermisst: Auf dem Olgu]a-Kanal in der Nähe der Ortschaft Mila 23 ist ein privates Schnellboot mit dem Boot eines regulären Transportunternehmens zusammengestoßen. Nach vergeblicher Suche des von einem SMURD-Rettungshubschrauber begleiteten Einsatzteams des Katatstrophenschutzes ISU Tulcea musste die Suche nach dem Mann am Sonntagabend wegen Einbruch der Dunkelheit eingestellt werden. Am Montag wurde die Suche mit Unterstützung von Tauchern fortgesetzt.