Deutschland kauft 5 Millionen Impfdosen

Bukarest (ADZ) – Fünf Millionen Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer für Rumänien sind nun an Deutschland verkauft worden. Rumänien hatte sie über die gemeinsame Anschaffung der Europäischen Union erhalten, da hierzulande aber zu wenig Nachfrage besteht, wurden sie nun veräußert. Deutschland will sicherstellen, dass in den nächsten Wochen jeder Person, die sich mit einer Drittimpfung schützen will, eine solche zur Verfügung gestellt wird. Etwa 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind zweifach, etwa 40 Prozent dreifach geimpft.