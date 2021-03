Diaconescu ist neuer PMP-Chef

Sinaia (ADZ) – Der frühere Außenminister Cristian Diaconescu ist neuer Chef der außerparlamentarischen Kleinpartei PMP. Der 61-Jährige wurde am Sonntag auf dem in Sinaia gestiegenen Parteitag der PMP mit 550 von insgesamt 561 Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Diaconescu war als einziger für den Parteivorsitz angetreten, nachdem Eugen Tomac Anfang Dezember infolge des Wahldebakels der PMP, die bei der Allgemeinwahl bekanntlich an der Parlamentshürde gescheitert war, vom Amt des Parteichefs zurückgetreten war.