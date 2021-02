Diana Șoșoacă aus AUR ausgeschlossen

Bukarest (ADZ) – Wegen mangelnder Disziplin wurde AUR-Senatorin Diana Șoșoacă am Mittwoch aus ihrer Partei ausgeschlossen, so eine Parteimitteilung. Die Entscheidung sei „nach einer langen Reihe an Ereignissen“ getroffen worden, erklärte AUR-Abgeordneter Dan Tanasă am Mittwoch für den Sender Antena 3. Auslöser seien Facebook-Videos von einer Party gewesen, an der Șoșoacă am Freitag teilgenommen hatte und bei der sämtliche Pandemieschutz-Maßnahmen gebrochen wurden. Șoșoacă wird vorgeworfen, das Parteistatut nicht eingehalten zu haben und sich nicht gemäß ihrer öffentlichen Funktion als Senatorin benommen zu haben.