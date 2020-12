Diaspora: AUR in vier Ländern massiv unterstützt

Bukarest (ADZ) – Massive Unterstützung aus der Diaspora erfuhr die „Allianz für die Vereinigung der Rumänen“ (AUR) bei den Parlamentswahlen am 6. Dezember. Nach Auszählung von 93 bis 99 Prozent der Wahlzettel gewann AUR 36,16 Prozent der Stimmen in Italien, 36,71 Prozent in Zypern, 25,87 Prozent in Frankreich und 26,73 Prozent in Spanien.



Damit belegt die Partei Platz 1 in der Diasporawahl in Italien und Zypern, Platz 2 in Frankreich und Spanien. Auf Appell der Kopräsidenten George Simion und Claudiu Târziu sollen sich in den letzten 24 Stunden 15.000 Bürger in die Partei eingeschrieben haben.