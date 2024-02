Diaspora: Spanien erlaubt Doppelpass

Bukarest (ADZ) - Rumänen, die sich in Spanien niedergelassen haben, dürfen künftig die Staatsbürgerschaft beider Länder haben. Das kündigte Senatspräsident Nicolae Ciucă an, der sich bis Dienstag auf einem Besuch in Spanien aufgehalten hat.



Madrid lehne die doppelte Staatsbürgerschaft in der Regel ab, doch gebe es laut Ciucă Ausnahmen für die Nachbarländer Portugal und Frankreich – und nun eben auch für Rumänien. Die in Spanien lebende rumänische Gemeinde bringe eine ausgeprägte Arbeitserfahrung mit und sei deshalb eine Quelle hochqualifizierter Fachkräfte – zudem habe sie eine westliche Einstellung, so Ciucă. Bei seinem Spanien-Besuch lotete er auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie aus, erklärte der Senatspräsident, der am Montag in Madrid in Begleitung der Chefin des Verteidigungsausschusses der Oberkammer eintraf.



Er kenne das Potenzial in der Produktion von Waffen und Munition, sowie Panzerfahrzeugen und Sprengstoff, erklärte Ciucă.