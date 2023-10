Die AUR will zwei Referenden anstoßen

Bukarest (ADZ) - Die extremistische AUR strebt nach Angaben ihres Parteichefs George Simion eine Neuauflage des 2018 gescheiterten homophoben Referendums über die „traditionelle Familie“ an, mit dem der vorbestrafte Ex-PSD-Chef Liviu Dragnea ein Verbot der Homo-Ehe hierzulande erzwingen wollte. Zudem wolle man auch einen Volksentscheid über die Verankerung der Bargeldzahlungen in der Verfassung anstoßen – für beide Referenden hätten die nötigen Unterschriftensammlungen bereits eingesetzt, so Simion.