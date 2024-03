Die NATO zieht in Rumänien größte Militärbasis Europas hoch

Konstanza (ADZ) - Die NATO plant, hierzulande ihre größte Militärbasis in Europa hochzuziehen – offenbar sogar größer als der Militärstützpunkt Ramstein bei Kaiserlautern, Deutschland. Konkret soll der NATO-Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogălniceanu bei Konstanza erheblich erweitert werden und in Zukunft mehr als 10.000 Soldaten samt deren Familien beherbergen können. Die ausgebaute Basis wird etwa 2800 Hektar umfassen, der Gesamtumfang soll 30 Kilometer betragen. Wie der Kommandeur des Luftwaffenstützpunktes im Gespräch mit Euronews Romania hervorhob, wird es vor Ort „Wartungshallen, Treibstofflager, Munition, Ausrüstung, luftfahrttechnisches Material, Flugsimulatoren, Verpflegungseinrichtungen, Unterkünfte – alles was für den Betrieb und die Aufgaben einer Basis dieser Größe erforderlich ist“, geben. Demnächst soll zudem der Bau einer neuen Start- und Landebahn, parallel zur bestehenden, beginnen, zuzüglich wird auch die Flughafeninfrastruktur erweitert, einschließlich neuer Rollwege und Parkplätze für diverse Flugzeugmodelle. Darüber hinaus werden Schulen und Kindergärten für die Familien der NATO-Soldaten sowie ein Militärkrankenhaus gebaut.



Die erste Phase des Ausbaus der Militärbasis Kogălniceanu soll innerhalb der nächsten fünf Jahre abgeschlossen sein. Die Kosten der Erweiterungsarbeiten werden auf 2,5 Milliarden Euro beziffert – es sei dies ein „gutes Beispiel für den Beitrag, den Rumänien zur kollektiven Verteidigung leistet“, schrieb der frühere Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa, Generalleutnant a. D. Ben Hodges, bei X (vormals Twitter). Die Erweiterung der Air Base Kogălniceanu sei „wesentlich für die Umsetzung der Schwarzmeer-Strategie“ des Verteidigungsbündnisses, fügte Hodges hinzu.