Die PSD schreit Betrug und fordert Neuwahlen in Bukarest

Bukarest (ADZ) - Die Bukarester Wahlverlierer, allen voran die abgewählte Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele und ihr Parteikollege Daniel Tudorache (beide PSD), dem die Bukarester eine zweite Amtszeit als Bürgermeister des 1. Bezirks verweigert hatten, scheinen sich mit ihrer Niederlage nur schwer abzufinden.



Sowohl Firea als auch Tudorache forderten am Donnerstag Neuwahlen, nachdem der TV-Sender Antena 3 am Vorabend angebliche „Beweise“ für einen „systematischen Wahlbetrug“ des Bündnisses USR-PLUS ausgestrahlt hatte. Konkret hatte der vom vorbestraften Medienzaren und früheren Securitate-Spitzel Dan Voiculescu gegründete Nachrichtensender Aufzeichnungen einer Überwachungskamera des Wahlbüros des 1. Hauptstadtbezirks gebracht, in denen mehrere Personen zu sehen sind, die in einem Raum voller Säcke mit Stimmzetteln und Stimmauszählungsprotokollen stehen.Der Sender behauptete, sämtliche von der Überwachungskamera erfassten Personen seien USR-PLUS-Mitglieder, die sich gerade angeschickt hätten, „Säcke voller Stimmzettel zu entwenden“.



Für Klarstellung sorgte wenig später der Vorsitzende des Wahlbüros des 1. Stadtbezirks, Staatsanwalt Nicolae Sprincu, der per Presserklärung den Manipulationen ein jähes Ende bereitete: Im Video der Überwachungskamera seien er selbst, sodann der Vorsitzende eines Wahllokals, die rechtmäßig zugelassenen Vertreter zweier Parteien (USR sowie Dan Voiculescus PPUSL), Wahlbeobachter und ein Mitarbeiter des Wahlbüros beim Überprüfen einer Liste mit Wählerunterschriften zu sehen. Wegen dieser „Irreführung der Öffentlichkeit“ habe das Wahlbüro Strafanzeige erstattet, u.a. auch um zu eruieren, wie der TV-Sender zu Aufzeichnungen der Überwachungskameras eines Wahlbüros gekommen sei.