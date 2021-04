Die PSD stellt vorerst keinen Misstrauensantrag

Bukarest (ADZ) – Die oppositionelle PSD will trotz schwerer Koalitionskrise vorerst von einem Misstrauensantrag gegen die Regierung unter Premier Florin Cîțu (PNL) absehen. Der PSD-Abgeordnete Alexandru Rafila sagte der Presse am Montag, dass ein umgehend einzubringender Misstrauensantrag in seiner Partei zurzeit kein Thema sei – diese ziehe es gegenwärtig vor, „die Koalitionspartner streiten“ zu lassen. Einen Misstrauensantrag zu einem späteren Zeitpunkt der aktuellen Parlamentstagung schloss Rafila indes nicht aus. Der PSD-Politiker hob zudem hervor, dass die Sozialdemokraten vorgezogene Neuwahlen befürworten würden.