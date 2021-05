Die PSD will neue TVR- und Hörfunk-Intendanz anfechten

Bukarest (ADZ) – Die oppositionelle PSD will die Ernennung der neuen, kommissarischen Intendanten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Hörfunks beim Verfassungsgericht (VG) anfechten. Das gab PSD-Chef Marcel Ciolacu am Mittwoch bekannt. Die Ernennungen seien durch eine „Forcierung“ der Hausordnung betreffend Plenumssitzungen erfolgt, weswegen man das VG anrufen und auch die EU-Kommission informieren werde, so Ciolacu. Der PSD-Fraktionschef in der Abgeordnetenkammer, Alfred Simonis, bedauerte seinerseits die am Vortag erfolgte Abwahl der beiden Intendanten, die er als „herausragende Profis“ bezeichnete.