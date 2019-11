Die USR erstattet Strafanzeige gegen Gabriela Firea

Bukarest (ADZ) - Der hauptstädtische USR-Verband hat am Dienstag bei der DNA Strafanzeige gegen die Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele (PSD) erstattet, der Vertuschung und maßlos überteuerte Sanierungs- und Bauarbeiten am hauptstädtischen Kinderkrankenhaus „Victor Gomoiu“ vorgeworfen werden. Ein Gutachten der Innenrevision der Regierung habe schon vor Jahren festgestellt, dass die noch in Zeiten von Fireas Amtsvorgänger Sorin Oprescu eingesetzten Bauarbeiten völlig überteuert seien, Firea habe es jedoch vorgezogen, die Ergebnisse des Gutachtens zu vertuschen und die Verschwendung ihres Amtsvorgängers fortzusetzen, so die USR.