Die USR fordert Fahrplan für Kürzung der Sonderrenten

Bukarest (ADZ) - Die oppositionelle Reformpartei USR hat Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) und Arbeitsminister Marius Budăi (PSD) am Montag aufgefordert, einen Fahrplan in puncto Kürzung der umstrittenen Sonderrenten bekannt zu geben. Wie USR-Sprecher Ionuț Moșteanu klarstellte, gehört die Kürzung der oft überaus üppigen Sonderrenten zu den im Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) enthaltenen Verpflichtungen unseres Landes, wobei die Frist zu ihrer Umsetzung Ende Dezember abläuft.



Moșteanu warf den Koalitionspartnern vor, seit mehr als vier Monaten sämtliche Schritte zur Umsetzung dieser Maßnahme zu blockieren – so etwa hätten sich sowohl PSD als auch PNL bisher standhaft geweigert, die Gesetzesvorlage über die Kürzung der Sonderrenten der Parlamentarier auf die Tagesordnung der Abgeordnetenkammer zu setzen, obwohl die dadurch entstandenen Einsparungen durchaus „für die Erhöhung der Altersbezüge unserer Eltern und Großeltern“ eingesetzt werden könnten, hob der USR-Sprecher hervor. Der Oppositionspolitiker verwies zudem darauf, dass die Sonderrenten im Vergleich zur Durchschnittsrente mittlerweile „um mehr als 160 Mal gestiegen“ sind.