Digitalisierungsplan für Hafen in Konstanza

Bukarest/Konstanza(ADZ) - „In den nächsten Tagen“ wird ein neues E-Ticket-System zur Einfahrt in den Hafen von Konstanza als „erste Digitalisierungsmaßnahme“ eingeführt, kündigte Transportminister Sorin Grindeanu (PSD) am Montagabend für den TV-Sender Digi24 an. Damit soll „eine gewisse Ordnung“ in den größten Hafen an der Schwarzmeerküste gebracht werden – ein „El Dorado“, in dem manche Unternehmen seit 30 Jahren keine Steuern, keine Strom- oder Wassergebühr bezahlt hätten, wie der Minister erklärte. Außerdem sei der Hafen in Konstanza „eines der wichtigsten Einfallstore für Schmuggelware ins Land“. Nach Einführung des E-Ticket-Systems soll jeder Eintritt in den Hafen überwacht, dokumentiert und dadurch auch die Steuerhinterziehung gemindert werden, so Grindeanu.



Die Digitalisierung des Hafens soll in einem EU-finanzierten Projekt durchgeführt werden. Der Hafen von Konstanza hat auch für die Getreideausfuhrhilfe aus der Ukraine hohe Bedeutung.