DIICOT-Großeinsatz gegen landesweites Drogennetz

Bukarest (ADZ) – Mit 121 Hausdurchsuchungen in Bukarest und 23 Kreisen (Jassy, Alba, Hunedoara, Hermannstadt, Neamț, Bacău, Kronstadt, Konstanza, Cluj, Maramuresch, Dolj, Brăila, Galatz, Vrancea, Argeș, Buzău, Botoșani, Suceava, Temesch, Arad, Muresch, Harghita,Vaslui) läuft derzeit ein Großeinsatz der DIICOT zur Zerschlagung eines kriminellen Netzwerks, das Drogen produziert und auch an Minderjährige verkauft. Die mit synthetischen Derivaten des psychoaktiven Wirkstoffs (THC) von Cannabis versehenen Produkte werden als Vaporisatoren, Gelees, Kuchen und Bonbons vermarktet. Ermittlungen zeigten einen exponentiellen Anstieg im Konsum in und um Schulen. Eine kriminelle Gruppe in Jassy hat von Oktober 2022 bis September 2023 über 100.000 Vaporisatoren produziert. 28 Firmen wurden identifiziert, die die Produkte vermarkten. 42 Personen sollen verhört werden. Die psychoaktiven Effekte reichen von Euphorie über Halluzinationen bis hin zu temporären medizinischen Problemen mit Lebensgefahr.