DIICOT klagt Todesfahrer von 2 Mai und Eltern an

Bukarest (ADZ) - Die Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT hat am Samstag den 19-jährigen Vlad Pascu, der am 19. August in der Ortschaft 2 Mai unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hat, infolge dessen zwei Jugendliche den Tod fanden und weitere verwundet wurden, wegen Drogenbesitzes und Drogenhandels angeklagt. Ebenfalls hätte Pascu am 13. April eine Party in seiner Wohnung organisiert und den Teilnehmenden riskante und hochriskante Drogen zur Verfügung gestellt.



Des Weiteren wurde seine Mutter Miruna Pascu wegen Zeugenbeeinflussung angeklagt und sitzt in Untersuchungshaft. Sie soll versucht haben, über Kurznachrichten eines der minderjährigen Opfer zur Änderung seiner Aussage zu bewegen.



Vlad Pascus Vater, Mihai Pascu, steht unter Polizeiaufsicht, zumal ihm vorgeworfen wird, am 14. September im Besitz von 73 Jagdpatronen gewesen zu sein, für die er keine Genehmigung voweisen konnte. Die Akte wurde dem Gericht Bukarest übertragen.