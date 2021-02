Diskreter Besuch des ungarischen Außenministers

Bukarest (ADZ) – Ungarns Außenminister Péter Szijjártó ist am Donnerstag mit Mitgliedern der Koalitionsregierung unter Premier Florin Cîțu (PNL) zusammengetroffen. Der eintägige Bukarest-Aufenthalt des ungarischen Chefdiplomaten verlief äußerst diskret, Pressekonferenzen hat es diesmal keine gegeben. Vor seiner Ankunft in der rumänischen Hauptstadt hatte Szijjártó via Facebook mitgeteilt, dass Budapest an die „neue rumänische Regierung neue Hoffnungen“ in puncto bilateraler Beziehungen knüpfe.



In Bukarest traf der ungarische Außenminister mit seinem rumänischen Amtskollegen Bogdan Aurescu, sodann mit Vizepremier Hunor Kelemen (UDMR), Transportminister Cătălin Drulă (USR-PLUS), Energieminister Virgil Popescu (PNL) sowie mit Wirtschaftsminister Claudiu Năsui (USR-PLUS) zusammen. Außenminister Aurescu hob nach dem Gespräch mit seinem ungarischen Amtskollegen in einer Presseerklärung hervor, zwar neue Impulse für die bilateralen Beziehungen erörtert, aber gleichsam auch verdeutlicht zu haben, dass Rumänien nach wie vor auf einer offiziellen Vereinbarung bezüglich der Geldmittel besteht, die Budapest seit geraumer Zeit nach Siebenbürgen fließen lässt.