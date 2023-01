DNA arbeitet krumme Pandemie-Deals auf

Bukarest (ADZ) - Die Antikorruptionsbehörde DNA wirft dem inzwischen festgenommenen Geschäftsführer des staatlichen Rüstungskonzerns Romarm, Gabriel Țuțu, mehrere Korruptionsdelikte vor, durch die er die Firma um mehr als 8,6 Millionen Lei geprellt haben soll. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie habe er unrechtmäßig mit einem Firmenverbund Verträge zur Beschaffung von sieben nicht konformen Maschinen für die Herstellung von Gesichtsmasken abgeschlossen. Die Geräte seien nach nur kurzer Zeit kaputt gegangen, so die DNA. Im Gegenzug verlangte Țuțu von den betreffenden Firmen, eine Person aus seinem Umkreis an einem Geschäft zu beteiligen, bei dem nicht konforme Gesichtsmasken an das Verteidigungsministerium (MApN) verkauft werden sollten. Er habe dabei zu verstehen gegeben, dass er durch seinen Einfluss einen reibungslosen Ablauf der Vergabe und Bezahlung von Maskenbestellungen garantieren könnte. Eine der Firmen gehört Alexandru Pițurcă, dem Sohn des früheren Fußballspielers und Nationaltrainers Victor Pițurcă. Letzterer habe Deals mit überteuerten und schlechten Masken für 11 Millionen Lei mit MApN-Krankenhäusern eingefädelt und wurde unter Aufsicht gestellt.